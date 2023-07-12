غداً القرعة..تعرف على مستويات المنتخبات والنظام الجديد للتصفيات الإفريقية

المصدر: وكالات

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تكشف قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026، غدا الخميس في أبيدجان، مصير 54 منتخبا من بينها المغرب صاحب المفاجأة النارية في مونديال قطر الأخير عندما بلغ نصف النهائي.

وستوزع القرعة، المقررة الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش قبل ساعات من الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي في العاصمة الإيفوارية، المنتخبات الـ54 على تسع مجموعات من ستة منتخبات، بحيث يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات الموسعة والتي ستضم 48 منتخبا بدلا من 32.

أما أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني في مجموعتها، فيتبارز المتأهل عنها إثر ملحق قاري، مع خمسة منتخبات في ملحق دولي لضمان مقعد إضافي في المونديال المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي حال ضمان المنتخب الإفريقي هذا المقعد الإضافي، سيرتفع عدد ممثلي القارة السمراء في مونديال 2026 إلى عشرة، مقابل خمسة في نهائيات العام الماضي في قطر.

ومثل إفريقيا في نهائيات قطر كل من المغرب، الكاميرون، السنغال، غانا وتونس.

ومن بين المنتخبات التسعة التي ستتواجد في المستوى الأول عند سحب قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، هناك مصر بقيادة محمد صلاح والجزائر بقيادة رياض محرز بالإضافة إلى نيجيريا ومالي وكوت ديفوار، ووحدها غانا من المشاركين في المونديال الأخير وقعت في المستوى الثاني من أصل ستة مستويات.

واحتسب تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) الصادر في يونيو الماضي لتحديد المستويات الست، فحلت غانا في المركز الحادي عشر في تصنيف المنتخبات الإفريقية.

وكانت مالي أكبر المستفيدين من التصنيف، إذ فقزت إلى المركز الثامن بعد فوزها على الكونغو برازافيل 2-0 في تصفيات أمم إفريقيا.

وسيتيح الحلول بين التسعة الأوائل (المستوى الأول) تفادي مواجهة منتخبات الصفوة، على غرار المغرب والسنغال.

وفي ما يأتي المستويات الستة:

المستوى الأول: المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، مصر، نيجيريا، الكاميرون، مالي، كوت ديفوار

المستوى الثاني: بوركينا فاسو، غانا، جنوب إفريقيا، الرأس الأخضر، جمهورية الكونغو الديموقراطية، غينيا، زامبيا، الغابون، غينيا الاستوائية

المستوى الثالث: أوغندا، بنين، موريتانيا، كينيا، الكونغو، مدغشقر، غينيا بيساو، ناميبيا، أنغولا

المستوى الرابع: موزامبيق، غامبيا، سيراليون، توغو، تنزانيا، زمبابوي، جمهورية إفريقيا الوسطى، ملاوي، ليبيا

المستوى الخامس: النيجر، جزر القمر، السودان، رواندا، بوروندي، إثيوبيا، إسواتيني، بوتسوانا، ليبيريا

المستوى السادس: ليسوتو، جنوب السودان، موريشيوس، تشاد، سان تومي وبرينسيبي، جيبوتي، سيشل، إريتريا، الصومال.

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