شرط جزائي 500 مليون يورو.. موهبة البرازيل رابع صفقات برشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصدر نادي برشلونة بيانًا رسمياً أعلن فيه تعاقده مع الموهبة البرازيلية فيتور روكي، قادماً من نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، لمدة 7 مواسم، حيث ينتهي عقده صيف 2031.

وأكد برشلونة في بيانه أن فيتور روكي البالغ من العمر 18 عامًا سينضم لصفوف البرسا في عام 2024 المقبل، بشرط جزائي قدره 500 مليون يورو.

وأكدت تقارير صحفية أن برشلونة سيضم فيتور روكي مقابل ما يقرب من 35 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى متغيرات، فيما أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن الصفقة تمت مقابل 30 مليون يورو للنادي البرازيلي، بالإضافة إلى 26 مليون يورو متغيرات على حسب أداء اللاعب وعدد أهدافه وفوزه بالألقاب مع البرسا، بخلاف 5 ملايين أخرى حال تواجده في القائمة النهائية للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وتعتبر صفقة فيتور روكي الرابعة لبرشلونة في الميركاتو الصيفي الجاري، حيث سبق وتعاقد البرسا مع كل من ميكائيل فاي وإيلكاي غوندوغان وإينيغو مارتينيز.

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