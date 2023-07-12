لتعويض مبابي.. باريس سان جيرمان يستهدف نجم يوفنتوس

المصدر: البيان

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بدأ مسؤولو نادي باريس سان جيرمان، في خطوات حسم الصفقة التي ستكون بمثابة بديل للفرنسي كيليان مبابي نجم البي أس جي، الذي بات مصيره غامضاً مع العملاق الباريسي.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن إدارة باريس سان جيرمان تعتبر دوسان فلاهوفيتش هداف نادي يوفنتوس، البديل المناسب لمبابي.

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن يوفنتوس لا يمانع بيع دوسان فلاهوفيتش، لاسيما أنه عانى للتكيف مع أسلوب لعب ماسيميليانو أليغري مدرب اليوفي.

وكان يوفنتوس تعاقد مع دوسان فلاهوفيتش من فيورنتينا مقابل 91.6 مليون يورو، وسيكون من المتوقع أن يطلب يوفي 80 مليون يورو نظير الاستغناء عنه بشكل نهائي.

وأشارت التقارير إلى أن دوسان فلاهوفيتش يمثّل خيارًا أفضل مادياً لباريس سان جيرمان من فيكتور أوسيمين هداف نابولي، الذي قد تصل تكلفة صفقته إلى 200 مليون يورو.

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