يوفنتوس مخرج الزلزولي للهروب من ثلاجة برشلونة

المصدر: البيان

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وضع نادي يوفنتوس لاعب برشلونة عبدالصمد الزلزولي، ضمن اهتماماته لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب موقع "توتو ميركاتو".

وأكد الموقع الإيطالي أن يوفنتوس يرغب في تأمين البديل المثالي لفيديريكو كييزا، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله، مؤكداً أن برشلونة حدد مبلغ 15 مليون يورو نظير الاستغناء عن الزلزولي.

وتألق الزلزولي مع المنتخب المغربي مؤخراً في بطولة كأس أمم إفريقيا للمنتخبات تحت 23 عامًا، وقاد أسود الأطلس إلى التتويج بالبطولة، وظفر بلقب الهداف بتسجيله 3 أهداف، بالإضافة إلى صناعة 3 أهدافٍ أخرى.

وتحدثت وسائل الإعلام الإسبانية في الآونة الماضية عن مدى إعجاب تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة بالزلزولي، لاسيما بعد فترة إعارته الناجحة إلى أوساسونا، إلا أن الواقع يقول بأن فرص الزلزولي في المشاركة بالمنظومة الهجومية للبرسا ضئيلة للغاية في ظل تواجد آنسو فاتي، وفيران توريس، وعثمان ديمبيلي، ورافينيا، حيث سيكون التجميد على مقاعد البدلاء مصير الشاب المغربي.

وقد يمثل الانتقال إلى يوفنتوس فرصة للزلزولي للمشاركة أساسياً، وإن كان سيضحي بالظهور في البطولات الأوروبية موسم 2024/2023 بسبب حرمان اليوفي من المشاركة فيها.

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