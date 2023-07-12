تأجيل الحكم في قضية «فوتبول ليكس»

المصدر: (لشبونة ـ رويترز)

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أجلت محكمة في لشبونة أمس الحكم في قضية روي بينتو مؤسس موقع «فوتبول ليكس» بسبب قانون جديد يهدف إلى العفو عن بعض المخالفين الشبان قد يدخل حيز التنفيذ قريباً. وقال ممثلو الادعاء إن بينتو البالغ من العمر 34 عاماً أنشأ موقع «فوتبول ليكس» على الإنترنت في 2015 لمشاركة مستندات سرية للاتحادات الوطنية والدولية تتضمن رسوم الانتقالات والاتفاقيات بين الكيانات الرياضية والعقود والمعلومات المتعلقة بوكلاء اللاعبين.

ويواجه بينتو 90 اتهاماً ، وبدأت محاكمته في سبتمبر 2020.

وأقر بينتو بتسريب أكثر من 70 مليون وثيقة لكنه قال إنه كان يعمل للصالح العام من خلال دق ناقوس الخطر.

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