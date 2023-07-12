تشيلسي الرابح الأكبر من بيع اللاعبين

المصدر: (لندن - وكالات)

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تصدر تشيلسي الإنجليزي قائمة أكثر الأندية جنياً للمال في الشهر الأول من سوق انتقالات اللاعبين هذا الصيف بعدما حصد حتى الآن 221 مليون يورو.

وبعد فترتي انتقالات متتاليتين، ضم فيهما تشيلسي العديد من اللاعبين وكان أكثر الأندية إنفاقاً في سوق الانتقالات، شهدت الأسابيع القليلة الماضية لجوء تشيلسي إلى الاتجاه المعاكس ببيع عدد من اللاعبين. وأصبح تشيلسي النادي الأكثر جنياً للمال من حصيلة سوق الانتقالات في الشهر الأول من الميركاتو في ظل انتقال أكثر من لاعب بارز لأندية أخرى. .

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