الميركاتو الصيفي.. تشيلسي يتصدر قائمة الأندية ببيع اللاعبين بـ221 مليون يورو

المصدر: وام

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تصدر تشيلسي الإنجليزي قائمة أكثر الأندية جنيا للمال في الشهر الأول من سوق انتقالات اللاعبين هذا الصيف بعدما حصد حتى الآن 221 مليون يورو.

وبعد فترتي انتقالات متتاليتين، ضم فيهما تشيلسي العديد من اللاعبين وكان أكثر الأندية إنفاقا في سوق الانتقالات، شهدت الأسابيع القليلة الماضية لجوء تشيلسي إلى الاتجاه المعاكس ببيع عدد من اللاعبين.

وأصبح تشيلسي النادي الأكثر جنيا للمال من حصيلة سوق الانتقالات في الشهر الأول من الميركاتو في ظل انتقال أكثر من لاعب بارز لأندية أخرى.

كان النادي الإنجليزي قد أبرم العديد من الصفقات في صيف 2022 وشتاء 2023 لكنه خرج صفر اليدين من جميع البطولات التي خاضها الموسم الماضي، وأنهى الموسم في المركز الـ12 بالدوري الإنجليزي رغم مشاركة معظم هذه الصفقات على مدار الشهور الأخيرة في الموسم.

وقال الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني الجديد لتشيلسي : "العديد من اللاعبين انتقلوا إلى النادي في ظروف مختلفة لكن الفرصة سانحة الآن بالطبع.. سنذهب جميعا إلى الولايات المتحدة، حيث جولة الفريق الأمريكية استعدادا للموسم الجديد.. وأتمنى أن أساهم في ظهور الفريق بأفضل مستوى وأن يقدم تشيلسي ما تتوقعه الجماهير".

ومع بداية الميركاتو الصيفي الحالي، بدأ تشيلسي تقليص قائمة اللاعبين في صفوفه من خلال بيع عدد منهم ومن بينهم لاعبون بارزون ليجني النادي حتى الآن نحو 221 مليون يورو وضعته في صدارة قائمة الأندية الأكثر حصدا للمال من حصيلة الميركاتو الصيفي حتى الآن، طبقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي لإحصائيات وأرقام اللاعبين والفرق.

و يأتي الألماني الدولي كاي هافيرتز في مقدمة اللاعبين الذين منحوا تشيلسي صدارة هذه القائمة نظرا لانتقاله إلى أرسنال مقابل 70 مليون يورو فيما انتقل ماسون ماونت من تشيلسي إلى مانشستر يونايتد مقابل 64.2 مليون يورو.

ويبرز من اللاعبين، الذين تركوا تشيلسي أيضا في الميركاتو الحالي، كل من ماتيو كوفاسيتش إلى مانشستر سيتي الإنجليزي والسنغالي كاليدو كوليبالي إلى الهلال السعودي ومواطنه حارس المرمى إدوارد ميندي إلى أهلي جدة السعودي، كما انتقل روبن لوفتس تشيك إلى ميلان الإيطالي.

وفي المقابل، شهدت الأسابيع الماضية رحيل أكثر من لاعب عن صفوف تشيلسي في صفقات انتقال حر في مقدمتهم الفرنسي الدولي نجولو كانتي إلى اتحاد جدة السعودي والإسباني سيزار أزبيليكويتا إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويأتي لايبزج الألماني في المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية حصدا للمال من الميركاتو الصيفي الحالي برصيد 134 مليون يورو بفضل انتقال المجري دومينيك سوبوسلاي إلى ليفربول الإنجليزي مقابل 70 مليون يورو وكريستوفر نكونكو إلى تشيلسي.

يليه في القائمة بوروسيا دورتموند برصيد 108 ملايين يورو مستفيدا من صفقة انتقال لاعبه الإنجليزي جود بيلينجهام إلى ريال مدريد الإسباني.

وكانت المراكز التالية في القائمة على الترتيب من نصيب سبورتنج لشبونة البرتغالي وولفرهامبتون الإنجليزي وساسولو وميلان الإيطاليين وأتلتيكو مدريد وفياريال الإسبانيين وسالزبورج النمساوي.



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