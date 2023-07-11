6 مواسم ومتغيرات مالية.. تفاصيل عقد مبابي مع ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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بات الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، أقرب للانتقال إلى صفوف ريال مدريد من أي وقت مضى، وتحقيق الحلم الذي طالما راوده منذ الطفولة، كون الميرنغي هو فريقه المفضل.

وكشف الصحفي رامون ألفاريز الذي يعمل بجريدة "ماركا" الإسبانية، مدة وقيمة عقد مبابي مع ريال مدريد حال إتمام تعاقده مع النادي الملكي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مشيراً إلى أن المدة ستكون 6 مواسم، براتب سنوي صافي قدره 25 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ قيمتها بين 30 إلى 35 مليون يورو.

وأشار رامون ألفاريز إلى أن ريال مدريد أكد لمبابي أن العلامات التجارية للنادي، ستحقق له نسبة فوائد مماثلة لتلك التي يحصل عليها مع باريس سان جيرمان.

وكان رامون ألفاريز أكد في الساعات الماضية، أن باريس سان جيرمان سيقوم بتسهيل عملية انتقال مبابي إلى ريال مدريد، وذلك عن طريق دفع جزء من مكافأة الولاء للاعب، حتى يضمن النادي الباريسي الحصول على مقابل من ريال مدريد نظير رحيل مبابي، بدلاً من رحيله الصيف المقبل مجانًا دون أي استفادة للنادي الفرنسي، مع حصول اللاعب أيضاً على مكافأة الولاء كاملة التي تبلغ 50 مليون يورو.

وأشار رامون ألفاريز إلى أن جميع الأطراف متأكدة بأن رحيل مبابي إلى ريال مدريد لا مفر منه، لذلك يريد باريس التخلص من اللاعب للاستفادة منه مادياً.

وكان مبابي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الصيف الماضي، قبل أن يتدخل رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون ويقنعه بالبقاء مع باريس وتجديد عقده، وبالفعل وقع مبابي عقداً مع البي سي جي حتى صيف 2024، مع وجود بند بإمكانية تمديد موسم آخر حال موافقة الطرفين على تفعيله.

وأثار مبابي جدلاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، بعدما أكد في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أنه لن يستمر مع باريس إلى ما بعد عام 2024، ولن يُفعل بند الموسم الإضافي الموجود في عقده مع البي أس جي.

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