أحيا آمالها في التأهل لكأس العالم.. الفيفا يرفع الحظر عن زيمبابوي

المصدر: أ ف ب

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رحبت زيمبابوي، الثلاثاء، بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برفع الحظر الذي فرضه على اتحاد الكرة في البلاد، وهو قرار أحيا آمالها في التأهل لكأس العالم 2026.

وكان فيفا ابعد زيمبابوي من المشاركة في منافسات كرة القدم الدولية في فبراير 2022 بسبب تدخل الحكومة في تسيير الرياضة.

ورفع الاتحاد الدولي الحظر الاثنين قبل ثلاثة أيام فقط من اجراء قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ووصفت وزيرة الرياضة، كيرستي كوفنتري، رفع الحظر الذي استمر 18 شهرا بأنه "مثير" و"مدهش" في مؤتمر صحافي في هراري الثلاثاء.

وقالت كوفنتري "يستحق رياضيونا هذه الفرصة للعودة لكي يعيشوا حلمهم. وهم سيفعلون ذلك".

وجاء الحظر العام الماضي في أعقاب قرار من لجنة الرياضة والترفيه في الدولة الإفريقية بتعليق عضوية مجلس إدارة اتحاد زيمبابوي لكرة القدم بسبب تهم مختلفة بما في ذلك الكسب غير المشروع والاحتيال والاعتداء الجنسي على الحكمات.

وقرر الاتحاد الدولي الاثنين تعيين "لجنة تطبيع" لإدارة اتحاد زيمبابوي حتى انتخاب مجلس إدارة جديد.

وختمت كوفنتري "آمل أن ننتهز جميعا هذه الفرصة وأن نسير بأقصى سرعة لضمان أن تصبح زيمبابوي ظاهرة عالمية في عالم كرة القدم".

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