في مفاوضته مع نجم ليفربول.. غلطة سراي يلعب بورقة دوري الأبطال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اقترب الإسباني تياغو ألكانتارا لاعب ليفربول من الرحيل عن صفوف الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يأتي ذلك بعدما تعاقد الريدز مع ثنائي الوسط أليكسيس ماك اليستير ودومينيك سوبوسلاي، وأصبحت فرص تياغو ألكانتارا ضئيلة في المشاركة الأساسية مع ليفربول خلال الموسم المقبل.

وارتبط اسم تياغو ألكانتارا بالانتقال إلى نادي غلطة سراي، وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، هناك مفاوضات بين نادي النادي التركي واللاعب لإقناعه بإتمام الصفقة.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن غلطة سراي يلعب في مفاوضاته مع تياغو ألكانتارا، بورقة مشاركة الفريق التركي بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وقدرة اللاعب على قيادة الفريق في البطولة الأهم أوروبياً، من أجل إقناعه بإتمام الصفقة.

يذكر أن ألكانتارا غاب عن الريدز الموسم الماضي فترات طويلة، بسبب الإصابات التي عانى منها، حيث لعب مع الليفر 28 مباراة لم يحرز خلالها أي هدف، وصنع هدفاً واحداً.

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