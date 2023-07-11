مدرب توتنهام: لا ضمان لاستمرار كين مع السبيرز

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الأسترالي إنج بوستيكوغلو مدرب توتنهام، أنه ليس لديه أي ضمانات لبقاء هاري كين مع السبيرز، خلال الموسم المقبل.

وقال بوستيكوغلو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه مدرباً لتوتنهام: "ليس لدي أي ضمانات حول مستقبل كين، أحاول التركيز على الأشياء التي أعرفها الآن، ما أعرفه الآن أن هاري جزء من الفريق، هو يتطلع للعودة إلى التدريبات".

وتابع: "إذا مضيت وقتاً طويلاً في القلق بشأن التأثير الذي قد يحدث في كلتا الحالتين، سأفتقد محاولة بناء فريق، هذا في النهاية ما سيجعلنا ناجحين، إذا قمنا ببناء فريق يلعب بطريقة معينة، فلن أفوت هذه الفرصة لوضع ما أعرف أنه سيكون متواجداً لمدة طويلة".

وأتم بوستيكوغلو، قائلاً: "هاري كين أحد أفضل المهاجمين في العالم، وأريده أن يستمر هنا".

ويرتبط هاري كين بعقد مع توتنهام حتى نهاية الموسم المقبل 2024/2023، وتقدم بايرن ميونخ بعرضين للنادي الإنجليزي للتعاقد مع كين، مقابل 70 مليون يورو ثم 80 مليون يورو بخلاف الإضافات، لكن السبيرز رفض في ظل تمسكه بالحصول على 100 مليون يورو نظير رحيل أفضل لاعبيه وقائد الفريق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز