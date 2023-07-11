برشلونة يحدد موعد تقديم الصفقات الجديدة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حدد نادي برشلونة موعد تقديم صفقاته الجديدة التي أبرامها النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعداداً للموسم الجديد 2024/2023.

وكان برشلونة نجح في التعاقد مع الألماني إيلكاي غوندوغان قادماً من مانشستر سيتي، بالإضافة لتعاقده مع إينيغو مارتينيز مدافع أتلتيك بيلباو في صفقة انتقال حر.

ووفقاً لصحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "برشلونة سيقدم غوندوغان في المدينة الرياضية الإثنين المقبل 17 يوليو، أما بالنسبة لإينيغو مارتينيز، سيتم تقديمه يوم الخميس المقبل".

ولا يزال برشلونة يخطط لحسم صفقات جديدة لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، منها فيتور روكي لاعب أتلتيكو باراناينسي، وأوريول روميو لاعب جيرونا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز