الأهلي أم الاتحاد؟ بوغبا يلمح باللعب في السعودية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الفرنسي بول بوغبا نجم يوفنتوس الإيطالي، أنه من المحتمل أن يلعب مستقبلاً لأحد أندية الدوري السعودي.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن بوغبا تلقى عرضاً من نادي الاتحاد السعودي، للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

ونشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص في أخبار الانتقالات، فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر"، لبوغبا مع أحد المواطنين السعوديين، رد من خلاله اللاعب الفرنسي على إمكانية لعبه في السعودية، حيث قال: "الآن لا، غداً لا نعرف".

وعندما سُئل بوغبا عما إذا سينضم وقتها إلى الاتحاد أو الأهلي السعوديين، قال: "لا أعرف أيضاً، حينها سنرى".

وكان بوغبا انتقل إلى يوفنتوس الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، لكن الإصابات حرمته من المشاركة مع اليوفي لفترة طويلة جداً، قبل أن يظهر في المباريات الأخيرة من الموسم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز