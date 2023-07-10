إيقاف رئيس يوفنتوس السابق أندريا أنيلي من العمل 16 شهرا أخرى

المصدر: أ ب

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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الإثنين، إيقاف أندريا أنيلي رئيس يوفنتوس السابق 16 شهرا أخرى عن ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة لاتهامه بالاحتيال وارتكاب مخالفات مزعومة تخص مستحقات اللاعبين خلال جائحة فيروس كورونا.

يضاف هذا إلى الإيقاف لعامين الذي فرض بحق أنيلي في مخالفات في حسابات أنجح فرق كرة القدم في إيطاليا.

كما فرض الاتحاد غرامة على أنيلي بقيمة 65 ألف دولار اليوم الإثنين بعد اتهامه بالمسؤولية عن المخالفات في العلاقات مع وكلاء اللاعبين والشراكات مع أندية أخرى.

وافق يوفنتوس وسبعة مدراء سابقين للنادي على صفقة قانونية مع الاتحاد في مايو بشأن قضية الرواتب، بينما كان أنيلي هو الرئيس الوحيد الذي يمثل أمام المحكمة الرياضية.

في بداية الجائحة، قال يوفنتوس إن 23 لاعبا وافقوا على خفض رواتبهم لمدة أربعة أشهر لمساعدة النادي خلال الجائحة. لكن الادعاء قال إن اللاعبين تنازلوا عن راتب شهر واحد فقط.

ويواجه يوفنتوس، الذي خسر 10 نقاط الموسم الماضي بسبب مخالفات في حسابات النادي، خطر خصم نقاط أخرى.

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