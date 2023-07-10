الكاميرون تزيد من حدة التوتر بين باريس ومبابي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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مازال مستقبل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، مجهولاً مع ناديه، في ظل تمسك مسؤولي العملاق الباريسي بتجديد اللاعب لتعاقده مع النادي ليستمر حتى 2025 في حديقة الأمراء، وإذا كانت رغبته الرحيل عقب نهاية الموسم المقبل يكون بمقابل مادي، وهي الفكرة التي يرفضها مبابي.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، هناك توتر في العلاقة بين مبابي وإدارة باريس سان جرمان، خاصة أن طلب الإدارة الذي يتمثل في تمديد عقد اللاعب حتى 2025، يفسد خطته التي تتمثل في الرحيل المجاني عن البي أس جي بنهاية الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن توتر الأجواء بين مبابي وباريس خلال الفترة الحالية لا يبشر بحلول، مؤكدة أن زيارة مبابي لدولة الكاميرون موطن والده زادت من حدة الغضب لدى مسؤولي البي أس جي.

وأكدت الصحيفة، أن ريال مدريد يراقب الوضع من بعيد، مشيرة إلى أن الميرنغي أبلغ مبابي بضرورة توصله لاتفاق مع باريس أولاً، قبل أن يظهر الريال في الصورة ويطالب بضمه.

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