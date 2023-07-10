عودة نيمار إلى برشلونة مرفوضة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

عرض وكلاء النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، خدماته على مسؤولي نادي برشلونة، واقترحوا عودته من جديد.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فشل برشلونة في التوقيع مع ميسي، دفع وكلاء نيمار لعرض اللاعب على إدارة النادي الكتالوني، إلا أن مسؤولي البلوغرانا رفضوا فكرة عودة نيمار لسببين.

وتمثل سبب رفض برشلونة الأول في العامل المادي، حيث سيكون عائقاً لحسم صفقة نيمار، أما السبب الثاني هو التخوف من إثار النجم البرازيلي للمشاكل داخل الفريق كما هو معروف عنه.

ودائماً ما يرتبط اسم نيمار بالعودة إلى صفوف برشلونة منذ رحيله إلى باريس سان جيرمان، قبل أن يعيد مسؤولي البرسا التفكير في الأمر ويستقروا على عدم رجوعه، في ظل تحسن حالة الفريق مؤخراً، وعودته إلى منصات التتويج.

وكان نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو، وهي الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز