بيلينجهام يتصدر أكبر الصفقات في الشهر الأول للميركاتو.. وميسي وبنزيما أشهر الانتقالات

المصدر: وام

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مع مرور شهر واحد على بداية فترة الانتقالات الصيفية للاعبي كرة القدم في أوروبا، أكدت الصفقات التي تمت حتى الآن أن هذه الفترة ستشهد نشاطا هائلا في حركة انتقالات اللاعبين داخل أوروبا وخارجها أيضا.

وانطلقت سوق الانتقالات قبل 4 أسابيع فقط، ولكنها شهدت أكثر من صفقة كبيرة تبشر بفترة حافلة بالانتقالات خلال الأسابيع القادمة خاصة وأن الأندية اعتادت على تكثيف نشاطها في الميركاتو قبل نهايته مباشرة.

وبدأت الصفقات ذات العيار الثقيل حتى قبل فتح باب الانتقالات رسميا؛ من خلال انتقال الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني إلى اتحاد جدة السعودي في صفقة انتقال حر بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب مع النادي الإسباني.

كما انتقل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى انتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وبعد سنوات حافلة بالبطولات والأرقام القياسية مع برشلونة الإسباني وسان جيرمان.

وإلى جانب صفقتي الانتقال الحر لبنزيما وميسي، شهدت الأسابيع الماضية عددا من الصفقات الكبيرة في بداية قوية ومثيرة للميركاتو الصيفي.

ولا يزال انتقال اللاعب الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام من بوروسيا دورتموند الألماني إلى ريال مدريد الإسباني في صدارة الصفقات التي أبرمت حتى الآن، حيث بلغت قيمتها 103 ملايين يورو بالإضافة لمتغيرات حسبما أعلن دورتموند.

وبهذا، أصبح انتقال بيلينجهام من أغلى صفقات انتقالات اللاعبين في التاريخ، كما تأتي قيمة انتقاله (103 ملايين يورو) بدون المتغيرات لتجعله ثاني أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد بعد انتقال البلجيكي إيدن هازارد للنادي قادما من تشيلسي الإنجليزي مقابل 119 مليون يورو.

ويأتي انتقال لاعب الوسط الألماني الدولي كاي هافيرتز من تشيلسي إلى أرسنال في المرتبة الثانية بين أكبر الصفقات التي أبرمت في الأسابيع الماضية؛ حيث بلغت قيمتها 70 مليون يورو، طبقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي لإحصائيات وأرقام اللاعبين والفرق.

وبرزت صفقة انتقال لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي من لايبزج الألماني إلى ليفربول الإنجليزي كثالث أكبر الصفقات، التي تمت حتى الآن.

كما شهدت الأسابيع الماضية عدة صفقات مميزة، مثل انتقال ماسون ماونت من تشيلسي إلى مانشستر يونايتد، وساندرو تونالي من ميلان إلى نيوكاسل، ومانويل أوجارتي من سبورتنج لشبونة إلى باريس سان جيرمان، وكريستوفر نكونكو من لايبزج إلى تشيلسي، إضافة لانتقال روبن نيفيز من وولفرهامبتون إلى الهلال السعودي، ولوكاس هيرنانديز من بايرن ميونخ إلى باريس سان جيرمان.

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