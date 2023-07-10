الاتفاق تم مع اللاعب.. تفاصيل عرض بايرن ميونخ الثاني لضم هاري كين

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم نادي بايرن ميونخ عرضاً جديداً لنظيره توتنهام، للتعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعدما رفض السبيرز عرض البافاري الأول، الذي بلغت قيمته 70 مليون يورو بخلاف الإضافات.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن بايرن ميونخ قدم عرضه الثاني لضم هاري كين، مقابل 80 مليون يورو بخلاف الإضافات، في ظل تمسك البافاري بالتعاقد مع هاري كين خلال الميركاتو الجاري.

وأشارت الشبكة إلى أنه من غير المعلوم حتى الآن رد فعل توتنهام على العرض الثاني لبايرن ميونخ، مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه توصل البافاري إلى اتفاق مع هاري كين لضمه بداية من الموسم الجديد، وينتظر الطرفين رد النادي الإنجليزي.

ويرتبط هاري كين بعقد مع توتنهام حتى نهاية الموسم المقبل 2024/2023، ولعب هاري كين مع توتنهام 38 مباراة في الموسم المنقضي بجميع المسابقات، أحرز خلالها 30 هدفاً وصنع 3 أهداف أخرى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز