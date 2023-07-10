موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد النصر والقنوات الناقلة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يخوض نادي النصر السعودي 4 مباريات ودية بمعسكره في البرتغال، قبل التوجه إلى اليابان لخوض ودية جديدة أمام باريس سان جيرمان، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وتقام مباراة النصر السعودي وباريس سان جيرمان، الثلاثاء 25 يوليو، الساعة 9:20 مساء بتوقيت الإمارات، 8:20 بتوقيت مصر والسعودية.

وأعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" عبر موقعها الإلكتروني، حصولها على حقوق بث المباراة الودية بين النصر السعودي وباريس سان جيرمان.

كما ستقوم شبكة القنوات القطرية، ببث مباراتي باريس سان جيرمان الوديتين أمام كل من سيريزو أوساكا الياباني يوم 28 يوليو، وإنتر ميلان يوم 1 أغسطس.

يذكر أن النصر السعودي نجح في التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادمًا من إنتر ميلان، فيما تعاقد باريس سان جيرمان مع ميلان شكرينيار، وماركو أسينسيو، ومانويل أوغارتي، ولي كانغ إن، ولوكاس هيرنانديز، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

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