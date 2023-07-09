مهرجان احتفالي بصفقـة ميسي 16 يوليو

المصدر: ميامي - أ ف ب

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ينظم نادي إنتر ميامي الأمريكي، مهرجاناً عالمياً يوم 16 الجاري للاحتفال مع الإعلام والجماهير بصفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في وجود زميله السابق في برشلونة الإسباني سيرجيو بوسكيتس، ويتضمن المهرجان الذي يقام في ملعب إنتر ميامي في فورت لودردايل، وفق ما أعلم النادي حفلاً ترفيهياً مشوقاً، وخطابات في أرض الملعب، ويتوقع ظهور الإنجليزي ديفيد بيكهام، نجم مانشستر يونايتد السابق والمالك المشترك للنادي، خلال الحفل.

مشوار

ويستهل ميسي «36 عاماً» مشواره مع إنتر ميامي في 21 يوليو في مواجهة كروس أسول المكسيكي، في كأس الدوريين الجديدة المقامة بين أبرز أندية الدوريين الأمريكي والمكسيكي.

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