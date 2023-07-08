مقابل 22 مليون يورو..ميلان الإيطالي يقترب من ضم بوليسيتش

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن الأمريكي الدولي كريستيان بوليسيتش لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم على وشك الانتقال لفريق ميلان الإيطالي.

وذكرت شبكة "سكاي" اليوم السبت أن الناديين توصلا لاتفاق بشأن قيمة الصفقة التي تبلغ حوالي 22 مليون يورو

كانت عدة تقارير صحفية قد أشارت من قبل إلى انتقال وشيك للاعب البالغ من العمر 24 عاما.

وانتقل بوليسيتش ،لاعب الوسط ، من دورتموند إلى تشيلسي في 2019 مقابل 64 مليون يورو.

ولعب بوليسيتش 24 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي في الموسم المنقضي، وسجل هدفا واحدا..

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز