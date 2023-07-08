انتخاب طلال الفهد رئيسا لـ«المجلس الأولمبي الآسيوي»

المصدر: وكالات

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انتخب الكويتي الشيخ طلال الفهد الصباح رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي لمدة 4 أعوام، بعدما تفوق على مواطنه حسين المسلم بـ24 صوتا مقابل 20، اليوم السبت، خلال الجمعية العمومية الـ42 المنعقدة في بانكوك العاصمة التايلاندية.

وخلف الشيخ طلال (58 عامًا)، شقيقه أحمد الفهد، الذي تنحى عن رئاسة المنصب في سبتمبر 2022. ومع انتخاب الشيخ طلال في المنصب الأولمبي الآسيوي الأول، تواصلت سيطرة أبناء الشيخ الراحل فهد الأحمد الصباح الذي كان أول من ترأس المجلس عام 1982، قبل أن ينتقل المنصب عقب وفاته لنجله أحمد عام 1990، الذي استمر رئيسًا حتى تنحيه.

وشغل الشيخ طلال مناصب عدة سابقًا أبرزها رئاسة اللجنة الأولمبية الكويتية، واتحاد كرة القدم، قبل أن يبتعد عن المشهد الرياضي في الأعوام الأخيرة لظروف صحية.

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