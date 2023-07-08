كؤوس مان سيتي التاريخية في أبوظبي 5 أكتوبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن نادي مانشستر سيتي عن تفاصيل جولة «كؤوس الثلاثية» التي يحتفي النادي من خلالها مع جماهيره ومشجعيه في مختلف أنحاء العالم بموسم الثلاثية التاريخية، وتطوف الجولة المقدمة من«OKX»الشريك الرسمي للنادي، عدداً كبيراً من الدول في جولة عالمية يستعرض النادي خلالها كأس الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى كأس دوري أبطال أوروبا الذي حققه النادي لأول مرة، وسيكون جمهور السيتي الكبير في الإمارات على موعد مع الجولة خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر المقبل في أبوظبي.

وتنطلق الجولة من مدينة مانشستر بحضور مشجعي النادي، ثم تتوجه إلى اليابان وكوريا الجنوبية ضمن جولة آسيوية، ثم تتواصل في اليونان والصين والهند وأستراليا والإمارات والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، وتعلن وجهات جديدة لاحقاً.

وتتضمن جولة الكؤوس العالمية العديد من الفعاليات، إذ ينظم نادي مانشستر سيتي لمشجعيه مجموعة متنوعة من الأنشطة المرافقة لفعاليات استعراض الكؤوس، من ضمنها عروض متابعة المباريات، والأنشطة الممتعة، وحضور نخبة من أساطير السيتي، بمشاركة تميمة النادي«مونشستر»، بالإضافة إلى زيارات إلى فروع روابط المشجعين الرسمية ومشاريع عطاء السيتي.

وأكدت نوريا تاري، مديرة التسويق في مجموعة السيتي لكرة القدم أن موسم 2022 - 2023 كان تاريخياً في مسيرة النادي مانشستر سيتي، وشهدت أحداثه العديد من اللحظات المثيرة والذكريات الخاصة سواء للنادي أو المشجعين، وقالت: لطالما أولى النادي أهمية كبيرة لمشاركة الاحتفالات بالنجاح مع المشجعين، نتطلع إلى مواصلة المشاركة في الاحتفاء بالإنجاز التاريخي من خلال استعراض الكؤوس في أكبر جولة عالمية في مسيرة النادي بالإضافة إلى إتاحة المجال للجمهور في مدينة مانشستر للاطلاع على الكؤوس عن قرب.

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