الكشف عن التميمة الرسمية لكأس أمم أفريقيا 2023 (فيديو)

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

"الفيل أكوابا"..تميمة كأس أمم أفريقيا 2023، وفقاً للجنة المنظمة للبطولة التي تشهد مشاركة 24 منتخباً للمرة الثالثة على التوالي بعد نسختي مصر 2019 والكاميرون 2021، ومقرر إقامتها فى كوت ديفوار، خلال الفترة من 11 يناير حتى 13 فبراير من عام 2024.

ويتواجد في النسخة المقبلة منتخبات منتخب كوت ديفوار بوصفه مستضيف البطولة بجانب 4 منتخبات عربية وهي مصر والجزائر وتونس والمغرب.



وتأهلت منتخبات السنغال نيجيريا وغينيا بيساو وبوركينا فاسو وكاب فيردي (الرأس الأخضر) وغينيا ومالي وزامبيا وغينيا الاستوائية وجنوب أفريقيا (وما زال موقف موزمبيق معلقا لحين فصل الكاف فى شكوى بنين ضد رواندا فى نفس المجموعة).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز