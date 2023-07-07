الكشف عن التميمة الرسمية لكأس أمم أفريقيا 2023 (فيديو)
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"الفيل أكوابا"..تميمة كأس أمم أفريقيا 2023، وفقاً للجنة المنظمة للبطولة التي تشهد مشاركة 24 منتخباً للمرة الثالثة على التوالي بعد نسختي مصر 2019 والكاميرون 2021، ومقرر إقامتها فى كوت ديفوار، خلال الفترة من 11 يناير حتى 13 فبراير من عام 2024.
شاهد...— البيان الرياضي (@AlBayanSports) July 7, 2023
"الفيل أكوابا" التميمة الرسمية لـ #كأس_أمم_أفريقيا 2023@caf_online_AR#البيان_الرياضيhttps://t.co/n6gRHnhF19 pic.twitter.com/7vq27kuGTX
ويتواجد في النسخة المقبلة منتخبات منتخب كوت ديفوار بوصفه مستضيف البطولة بجانب 4 منتخبات عربية وهي مصر والجزائر وتونس والمغرب.
وتأهلت منتخبات السنغال نيجيريا وغينيا بيساو وبوركينا فاسو وكاب فيردي (الرأس الأخضر) وغينيا ومالي وزامبيا وغينيا الاستوائية وجنوب أفريقيا (وما زال موقف موزمبيق معلقا لحين فصل الكاف فى شكوى بنين ضد رواندا فى نفس المجموعة).