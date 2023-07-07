مبابي يتحدى الخليفي ويقرر البقاء مع باريس سان جيرمان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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جاء قرار النجم الفرنسي كيليان مبابي الخاص بمستقبله مع ناديه باريس سان جيرمان، لينذر بأزمة متوقعة بين اللاعب وناصر الخليفي مالك النادي الفرنسي.

وكان مبابي أعلن مؤخراً عدم رغبته في تجديد عقده مع باريس سان جيرمان لفترة جديدة بعد انتهاء الموسم المقبل 2024/2023، الأمر الذي أغضب إدارة النادي الفرنسي بشدة، ودفعها لوضع كيليان بين خيارين لا ثالث لهما، حيث قال ناصر الخليفي أن مبابي عليه أن يقرر في الأيام القليلة المقبلة، إذا لم يرغب في توقيع عقد جديد مع باريس، فالباب مفتوح أمامه للمغادرة الآن وتجنب الرحيل المجاني بعد نهاية عقده، مصرحاً: "لا أحد أكبر من النادي، لا لاعب، ولا حتى أنا".

وأعرب الخليفي عن خيبة أمله بعد رفض مبابي لتجديد عقده مع باريس فترة أطول، وقال رجل الأعمال القطري إنه ‏شعر بالصدمة عندما علم أن كيليان يريد المغادرة مجانًا عقب انتهاء الموسم المقبل، مشيراً إلى إنه اتفق في وقت سابق مع اللاعب شفهياً على عدم الرحيل بشكل مجاني عن صفوف البي سي جي.

وبحسب صحيفة "ليكيب"، فإن مبابي أكد للمقربين منه إنه لم يتعهد بعدم الرحيل عن باريس سان جيرمان مجانًا مثلما زعم الخليفي.

وبخصوص المهلة التي منحها رئيس باريس سان جيرمان للاعب الفرنسي من أجل تجديد عقده أو الرحيل عن حديقة الأمراء، قالت الصحيفة الفرنسية أن مبابي قرر عدم الالتفات لها، مشيرة إلى أن النجم الفرنسي يعتزم الانضمام إلى تحضيرات باريس للموسم الجديد 20 يوليو الجاري.

وكان مبابي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الصيف الماضي، قبل أن يتدخل رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون ويقنعه بالبقاء وتجديد عقده مع البي سي جي.

وشارك مبابي مع باريس في 34 مباراة خلال الموسم المنقضي، سجل خلالها 29 هدفاً، وصنع 5 أهداف.

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