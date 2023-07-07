استقبال حافل لمبابي في الكاميرون (فيديو)

المصدر: وكالات

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قام الدولي الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان، أمس الخميس، زيارة إلى الكاميرون وسط ترحيب حار من الجماهير، في رحلة تشمل أعمالا خيرية وزيارة إلى قرية والده.

وارتدى المئات من المشجعين قميص فريق باريس سان جيرمان لاستقبال مبابي، كما قدمت مجموعة من حوالي 100 راقص تقليدي عرضا على شرفه.

وحيا مبابي، الذي هتفت الجماهير باسمه عند خروجه من مطار العاصمة ياوندي، الحشود الذين أبقتهم عناصر الشرطة على مسافة منه، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ومن المقرر أن يزور مبابي اليوم الجمعة، مدرسة للصغار الذين يعانون من الصمم وضعف في السمع في ضواحي العاصمة، بحسب برنامج رحلته.

كما أنه من المقرر أن يشارك، المهاجم البالغ 24 عاما، في مباراة لكرة السلة إلى جانب لاعب دوري كرة السلة الأمريكي السابق يواكيم نواه، وفي مباراة لكرة القدم ضد نادي "فان ديتودي" من الدرجة الثانية.

وسيتوجه كليان مبابي غدا السبت، إلى جبالة قرية والده ويلفريد مبابي الذي غادر الكاميرون في سن مبكرة إلى فرنسا حيث أصبح مدربا لكرة القدم.

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