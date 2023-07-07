مانشستر سيتي يعلن تفاصيل أكبر جولة عالمية لكؤوس "الثلاثية التاريخية"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن تفاصيل "جولة كؤوس الثلاثية" المقدمة من "OKX "الشريك الرسمي للنادي، والتي يحتفي النادي من خلالها مع جماهيره في مختلف أنحاء العالم بموسم الثلاثية التاريخية، على أن تكون العاصمة أبوظبي واحدة من أهم هذه المحطات في أكبر جولة عالمية في مسيرة النادي.

وبعدما شهدت السنوات الماضية عددًا من الجولات الناجحة للكؤوس، يستعرض النادي هذا العام كأس الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى كأس دوري أبطال أوروبا الذي حققه النادي لأول مرة في مسيرته، أمام مشجعيه في جولة حول العالم تطوف عددًا من البلدان.

وتنطلق الجولة من مدينة مانشستر، لتتوجه بعد ذلك إلى اليابان وكوريا ضمن جولة النادي التحضيرية في آسيا للموسم المقبل ، وتتواصل الجولة إلى العديد من الدول الأخرى، من ضمنها اليونان والصين والهند وأستراليا والإمارات العربية المتحدة، والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، بالإضافة إلى عدد من الوجهات التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وسيكون جمهور السيتي الواسع في دولة الإمارات على موعد مع كؤوس الثلاثية التاريخية في وقت لاحق من هذا العام حين تحط الكؤوس في أبوظبي خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر 2023.

وقالت نوريا تاري، مديرة التسويق في مجموعة السيتي لكرة القدم: "كان موسم 2022/2023 تاريخيًا في مسيرة نادي مانشستر سيتي، وشهدت أحداثه العديد من اللحظات والذكريات الخاصة سواء للنادي أو المشجعين".

وأضافت: "لطالما أولى النادي أهمية كبيرة لمشاركة الاحتفالات بالنجاح مع مشجعيه، والأهم من ذلك أننا نتطلع إلى مواصلة المشاركة في الاحتفاء بهذا الإنجاز التاريخي الذي حققناه الموسم الماضي.. ومن خلال استعراض الكؤوس في أكبر جولة عالمية في مسيرة النادي".

وتابعت تاري: "بالإضافة إلى إتاحة المجال للجمهور في مدينة مانشستر للاطلاع على الكؤوس عن قرب، فإننا نأمل بأن نتيح المجال لأكبر عدد من المشجعين مع استعادة اللحظات الرائعة التي عشناها معًا جميعًا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز