نيمار يؤمن نفسه مع باريس بعد عقوبة الحكومة البرازيلية ضده

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يتواجد الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، في بلاده خلال الفترة الحالية، بعدما تعرض مؤخراً لعقوبة مالية كبيرة من قبل سلطات البرازيل.

وكانت الحكومة البرازيلية فرضت عقوبة قدرها 16 مليون ريال برازيلي (3.3 مليون دولار) ضد نيمار، بسبب 4 مخالفات بيئية، هي حفر بحيرة صناعية في القصر الخاص به، وإزالة النباتات، وتحويل مسار مياه النهر، وتفتيت الصخور، وذلك بطريقة غير قانونية ومخالفة للبيئة، وهو ما دفع المدعي العام بمدينة مانجاراتيبا البرازيلية، لفرض هذه العقوبة ضد اللاعب، مع منحه الحق على الاستئناف ضد القرار خلال 20 يوماً من موعد صدوره.

وبسبب هذه العقوبة اضطر نيمار للبقاء في البرازيل لمتابعة الإجراءات القانونية المتبعة للاستئناف على العقوبة الصادرة ضده، بخلاف ارتباطه بخوض برنامج تأهيلي تحت إشراف مُعد خاص، للاستعداد بشكل جيد قبل العودة إلى الملاعب التي يغيب عنها منذ فبراير الماضي، نتيجة إصابته في الكاحل وخضوعه لعملية جراحية.

وجاء تواجد نيمار في البرازيل ليتسبب في غياب اللاعب عن ناديه باريس سان جيرمان خلال بداية فترة التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد، وذلك بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، التي أكدت أن نيمار قام بتأمين موقفه مع باريس بعدما تواصل مع مسؤولي النادي الفرنسي وأبلغهم ببقائه في البرازيل للسببين السالف ذكرهما، وحتى يتسنى له تسوية بعض الشؤون الخاصة به هناك، على أن ينضم إلى زملائه في البي سي جي منتصف شهر يوليو الجاري.

يذكر أن نيمار دخل ضمن حسابات نادي الهلال السعودي، الذي يسعى لإبرام صفقة "سوبر" الصيف الجاري، لتعويض فشل إتمام صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي فضل خوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي، عن طريق بوابة نادي إنتر ميامي.

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