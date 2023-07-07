بنزيما يتسبب في تمرد مبابي على باريس سان جيرمان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يبدو أن النجم الفرنسي كريم بنزيما كان سبباً في تمرد مواطنه كيليان مبابي على ناديه باريس سان جيرمان بشكل غير مباشر، ما دفع الأخير للإعلان مؤخراً عدم رغبته في تجديد عقده مع البي سي جي لفترة جديدة بعد انتهاء الموسم المقبل 2024/2023، الأمر الذي أغضب إدارة النادي الفرنسي بشدة، ودفعها لوضع كيليان بين خيارين لا ثالث لهما.

وقال ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان أن مبابي عليه أن يقرر في الأيام القليلة المقبلة، إذا لم يرغب في توقيع عقد جديد مع باريس، فالباب مفتوح أمامه للمغادرة الآن وتجنب الرحيل المجاني بعد نهاية عقده، مصرحاً: "لا أحد أكبر من النادي، لا لاعب، ولا حتى أنا".

وأعرب الخليفي عن خيبة أمله بعد رفض مبابي لتجديد عقده مع باريس فترة أطول، وقال رجل الأعمال القطري إنه ‏شعر بالصدمة عندما علم أن كيليان يريد المغادرة مجانًا عقب انتهاء الموسم المقبل، مشيراً إلى أنه كان اتفق مع اللاعب شفهياً على عدم الرحيل بشكل مجاني عن صفوف البي سي جي.

ويؤمن مسؤولو باريس سان جيرمان الفرنسي بأن مغادرة كريم بنزيما لصفوف ريال مدريد، ألقت بظلالها على مفاوضاتهم مع مبابي، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، التي أكدت أن المحادثات بين الطرفين كانت تمضي في المسار الصحيح، لكن قبل أقل من 3 أسابيع بعد إعلان بنزيما قراره بالرحيل عن الميرنغي إلى اتحاد جدة السعودي، تغيّر السيناريو كلياً.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن باريس سان جيرمان كان يعول على استمرار بنزيما مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم المقبل، وكانت الإدارة ستسمح حينها لمبابي بالانتقال إلى الريال نظير مبلغ مالي، إلا أن بنزيما عصف بهذه المخططات بصورةٍ غير مباشرةٍ حينما قرر الانتقال إلى السعودية بشكل مفاجئ، ليدفع مبابي بعدها لإصدار بيان رسمي يؤكد فيه عدم تفعيل البند الموجود في عقده مع باريس بالتمديد لموسم آخر حتى 2025، مشيراً إلى أن رحلته مع حديقة الأمراء ستنتهي بحلول صيف العام المقبل 2024.

يذكر أن مبابي كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الصيف الماضي، قبل أن يتدخل رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون ويقنعه بالبقاء وتجديد عقده مع البي سي جي.

وشارك مبابي مع باريس في 34 مباراة خلال الموسم المنقضي، سجل خلالها 29 هدفاً، وصنع 5 أهداف.

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