بسبب صفقة غولر.. فينيسيوس متهم بإهانة برشلونة

المصدر: البيان

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أثار الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، حفيظة جماهير نادي برشلونة الغريم التقليدي للميرنغي، بسبب "تغريدة" نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان حساب ريال مدريد الرسمي أعلن تعاقده مع أردا غولر قادماً من فنربخشة التركي، قبل أن يقتبس فينيسيوس التغريدة، ويعلق عليها، قائلاً: "لاعب آخر يختار النادي الأعظم".

واعتبر الكثيرون من مشجعي برشلونة أن فينيسيوس يلمز البرسا، الذي ظل حتى الساعات الأخيرة قبل إعلان الصفقة طرفاً قوياً ضد ريال مدريد للتعاقد مع النجم الشاب أردا غولر، إلا أن إن الأخير حسم قراره بالانتقال إلى الميرنغي، بعقد مدته 6 سنوات، ليستمر في سانتياغو برنابيو حتى صيف 2029.

ولم يعلن ريال مدريد أي تفاصيل مالية خاصة بالصفقة، إلا أن صحيفة "ذا أثليتيك" الإنجليزية، أكدت أن الصفقة تمت مقابل 20 مليون يورو يحصل عليها فنربخشة بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى متغيرات.

وكان ريال مدريد أنهى قبل غولر 4 صفقات جديدة، هي الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام، والإسباني خوسيلو، بخلاف عودة الثنائي فران غارسيا وإبراهيم دياز، كما جدد الميرنغي عقود بعض لاعبيه مثل توني كروس ولوكا مودريتش وناتشو فيرنانديز وداني سيبايوس.

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