الأكثر إعجابًا في التاريخ.. رقم قياسي مبكر لغولر مع ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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سجل النجم التركي الشاب أردا غولر المنضم حديثاً إلى صفوف نادي ريال مدريد، رقماً قياسياً مبكراً فور إعلان صفقة انتقاله إلى الميرنغي، قادماً من فنربخشة التركي.

ونشر ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تغريدة رحب خلالها بالوافد الجديد أردا غولر، لتصبح هذه التغريدة هي الأعلى إعجابًا في تاريخ صفقات ريال مدريد، بحسب موقع "365" العالمي، حيث جمعت أكثر من نصف مليون إعجاب.

وكانت هناك منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة على التعاقد مع أردا غولر، إلا أن اللاعب الشاب حسم قراره بالانتقال إلى الميرنغي، في صفقة انتقال نهائي لمدة 6 سنوات، حتى صيف 2029.

ولم يعلن ريال مدريد أي تفاصيل مالية خاصة بالصفقة، إلا أن صحيفة "ذا أثليتيك" الإنجليزية، أكدت أن الصفقة تمت مقابل 20 مليون يورو يحصل عليها فنربخشة بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى متغيرات.

وكان ريال مدريد أنهى قبل غولر 4 صفقات جديدة، هي الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام، والإسباني خوسيلو، بخلاف عودة الثنائي فران غارسيا وإبراهيم دياز، كما جدد الميرنغي عقود بعض لاعبيه مثل توني كروس ولوكا مودريتش وناتشو فيرنانديز وداني سيبايوس.

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