الإسباني أزبيليكويتا ينضم إلى أتليتيكو مدريد في صفقة مجانية

المصدر: وكالات

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أعلن نادي أتليتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع المدافع الإسباني سيزار أزبيليكويتا لمدة عام واحد في صفقة انتقال مجانية إثر رحيله عن تشيلسي بعد 11 موسما.

وانضم أزبيليكويتا إلى أتليتيكو بعد موافقة النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز على رحيله رغم أن عقده ينتهي بعد 12 شهرا.

وعاد المدافع البالغ عمره 33 عاما إلى إسبانيا بعد 13 عاما، حيث لعب اخر مرة لمدة ثلاثة مواسم مع أوساسونا بين عامي 2007 و2010.

وكان أزبيليكويتا عنصرا أساسيا في تشكيلة تشيلسي منذ انضمامه من أولمبيك مرسيليا الفرنسي عام 2012، حيث شارك في أكثر من 500 مباراة في كافة المسابقات، وسجل 17 هدفا وصنع 56 تمريرة حاسمة وحصد كل لقب كبير مع النادي.

وقال تود بولي رئيس تشيلسي والمالك المشارك بغداد اقبالي في بيان مشترك "سيزار يترك بصمة خالدة في تشيلسي كمحارب وبطل وأسطورة مخلصة لتشيلسي.

"لقد وضع المعايير في النادي لأكثر من عقد من الزمان وأظهر للجميع ما هو مطلوب يوما بعد يوم لتحقيق النجاح".

وانضم أزبيليكويتا إلى قائمة طويلة للاعبين الراحلين عن ستامفورد بريدج خلال فترة الانتقالات الحالية ضمت كل من كاي هافرتس وماتيو كوفاتشيتش وميسون ماونت القادم من أكاديمية النادي إلى المنافسين أرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على التوالي.

وذلك بالإضافة إلى كاليدو كوليبالي ونجولو كانتي والحارس إدوار مندي وجميعهم رحلوا للعب في الدوري السعودي للمحترفين.

واستعان تشيلسي بلاعبين جدد، حيث انضم المهاجمان كريستوفر نكونكو ونيكولاس جاكسون للنادي اللندني، حيث يسعيان لإنعاش حظوظ الفريق تحت قيادة مدرب توتنهام هوتسبير السابق ماوريسيو بوكيتينو بعد أن احتل الفريق المركز 12 في الدوري الممتاز الموسم الماضي وهو أسوأ نهاية للموسم بالنسبة للنادي اللندني منذ 1994.

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