هوفنهايم الألماني يتعاقد مع ماريوس بولتر مهاجم شالكه

المصدر: وكالات

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أعلن نادي هوفنهايم الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع المهاجم ماريوس بولتر، لاعب فريق شالكه، الهابط لدوري الدرجة الثانية الألماني، بعقد لمدة 3 سنوات.

وبلغت قيمة التعاقد مع بولتر "30 عاما" 4 ملايين يورو (3ر4 مليون دولار).

وسجل بولتر 23 هدفًا في 69 مباراة لعبها مع شالكه خلال الموسمين اللذين قضاهما هناك، فيما قال ألكسندر روزن، المدير الإداري لهوفنهايم، "الجميع في النادي متحمس لفكرة ضم ماريوس للفريق".

وأضاف روزن:"يمتلك ماريوس العديد من الخصائص التي نوليها أهمية خاصة مثل السرعة، والرغبة، والعقلية، والوجود الجسدي، وتهديد مرمى المنافسين، وذلك بعد موسم عانينا خلاله من كبوة عنيفة ".

من جانبه، تحدث بولتر عن "تحد جديد ومثير"، حيث قال: "لقد شعرت بتقدير كبير منذ الدقيقة الأولى وأود الآن أن أرد على هذه الثقة التي أظهرها لي النادي على أرض الملعب".

ويستهل هوفنهايم، الذي تفادى الهبوط بشق الأنفس في الموسم المنصرم، مشواره في الموسم الجديد بالدوري الألماني (بوندسليغا) بمواجهة فرايبورج، أحد يومي 19 أو 20 أغسطس القادم.

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