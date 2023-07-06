باريس سان جيرمان يضم مدافع سلوفاكيا حتى 2028

المصدر: وكالات

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عزز باريس سان جيرمان خط دفاعه بالتعاقد مع السلوفاكي ميلان سكرينيار بعقد لمدة خمس سنوات، بعد عام من حرمانه من قلب دفاع انتر ميلان.

وأعلن سان جيرمان عن أول لاعب جديد له هذا الصيف بعد يوم من كشف النقاب عن المدرب الجديد لويس إنريكي.

بعد انتهاء عقده مع انتر ميلان، أجرى اللاعب السلوفاكي الدولي ذو البنية القوية محادثات مع باريس سان جيرمان لعدة أشهر بعد أن فشل بطل فرنسا في التوصل إلى اتفاق مالي مع فريق دوري الدرجة الأولى الإيطالي العام الماضي.

نشط باريس سان جيرمان بشدة في سوق الانتقالات في الأسابيع الأخيرة ومن المتوقع أن يعلن عن المزيد من التعاقدات، بحسب التقارير الإخبارية.

وتعهد لويس إنريكي ببناء فريق تنافسي في محاولة للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

وانضم سكرينيار البالغ من العمر 28 عاما إلى سامبدوريا عام 2016 وأصبح أصغر مدافع يلعب 35 مباراة على الأقل في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، حسبما قال باريس سان جيرمان. بعدها انتقل إلى انتر ميلان ولعب 246 مباراة سجل خلالها 10 أهداف في خمسة مواسم.

وقال سكرينيار "هناك دائما ضغوط عندما تنضم إلى ناد مثل باريس سان جيرمان. أشعر بتلك الضغوط إلى حد ما، لكنني أشعر أنني جاهز، ومستعد لأن أكون جزءا من هذا النادي الكبير فعلا. لكني أحب الضغوط. أنا مدافع، بالتالي نعرف ما يتطلبه الأمر".

وفاز سكرينيار بلقب الدوري الإيطالي مع انتر عام 2021 وبكأس إيطاليا مرتين. وخاض 60 مباراة مع سلوفاكيا وسجل ثلاثة أهداف.

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