هرباً من الضغوط..مبابي يسافر إلى الكاميرون

المصدر: البيان

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هرباً من الضغوط التي يتعرض لها قرر النجم الفرنسي في صفوف فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي زيارة العاصمة الكاميرونية ياوندي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان على موقع "تويتر" صورة لمبابي، وعلق عليها: "من المتوقع أن يصل مبابي بعد ظهر اليوم إلى الكاميرون، الموطن الأصلي لوالده.

ويحاول كليان مبابي (24 عاما) أن يتجاوز بهذه الرحلة السريعة ضغوط الفترة العصيبة في الأيام الأخيرة، حيث أمهله ناصر الخليفي رئيس النادي أسبوعين فقط لحسم مصيره، وإلا سيعرضه للبيع هذا الصيف، رفضا لرحيله مجانا بنهاية عقده في صيف 2024.

ونقلت شبكة "RFI" تصريحات لمدير القرية التي سيقيم فيها مبابي وفقاً لروسيا اليوم، "هاتفي يرن باستمرار، الكل يريد معرفة موعد وصول مبابي، ومحاولة رؤيته والتقاط صورة معه".

وأضاف: "الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال مبابي، لا تختلف كثيرا عن إجراءات استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وسيزور المهاجم الباريسي غدا مدرسة في ياوندي مولت التي تشرف عليها مؤسسته، وبعد ذلك سيلعب مباراة مع نادي Vent d'Etoudi الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية".

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