عداءة أثيوبية تخسر السباق في الأمتار الأخيرة لسبب غريب! (فيديو)

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أضاعت العداءة الإثيوبية سينبيري تيفيري فرصة الفوز بالمركز الأول في سباق "Peachtree Road Race" بأتلانتا، الذي يبلغ طوله 10 كيلومترات ويقام سنويا في ولاية جورجيا الأمريكية.

وحسبما ذكر "سي بي إس نيوز"، فإن تيفيري كانت في صدارة العداءات بالسباق الذي يبلغ طوله 10 كيلومترات، وعلى بعد أمتار قليلة من خط النهاية.

ووقعت تيفيري في خطأ فادح بعدما تبعت دراجة الشرطة النارية التي ترافق المتسابقات، لتنحرف عن خط السباق الرئيسي الذي يقود للنهاية.

وبسبب هذا الخطأ، حلّت تيفيري في المرتبة الثالثة بالسباق.

وقال منظمو السباق تعليقا على الحادثة: "كانت تيفيري على مقربة من راية النهاية، لكننا نفهم أنه في خضم المنافسات يمكن أن يساء تفسير التعليمات، وتقع مثل هذه الأخطاء".

أضاعت العداءة الإثيوبية سينبيري تيفيري فرصة الفوز بالمركز الأول في سباق "Peachtree Road Race" بـ #أتلانتا، حيث كانت في الصدارة إلا أنها وقعت في خطأ فادح حيث انحرفت عن خط السباق الرئيسي الذي يقود للنهاية.#البيان_الرياضيhttps://t.co/Q3SgiOgpwl pic.twitter.com/ceCm2EQawV — البيان الرياضي (@AlBayanSports) July 6, 2023

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز