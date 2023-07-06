ريال مدريد يعلن صفقته الخامسة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي ريال مدريد تعاقده مع التركي الشاب أردا غولر قادماً من نادي فنربخشة، في صفقة شراء نهائي.

وأكدت تقارير صحفية، أنه كانت هناك منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة على التعاقد مع اللاعب الشاب، إلا أن أردا غولر حسم قراره بالانتقال إلى ريال مدريد.

وفي بيان رسمي، أعلن ريال مدريد توصله لاتفاق مع فنربخشة من أجل ضم أردا غولر في صفقة انتقال نهائي لمدة 6 سنوات، حتى صيف 2029.

ولم يعلن الميرنغي أي تفاصيل مالية خاصة بالصفقة، إلا أن صحيفة "ذا أثليتيك" الإنجليزية، أكدت أن الصفقة تمت مقابل 20 مليون يورو يحصل عليها فنربخشة بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى متغيرات.

وكان ريال مدريد أنهى قبل غولر 4 صفقات جديدة، هي الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام، والإسباني خوسيلو، بخلاف عودة الثنائي فران غارسيا وإبراهيم دياز، كما جدد الميرنغي عقود بعض لاعبيه مثل توني كروس ولوكا مودريتش وناتشو فيرنانديز وداني سيبايوس.

موعد تقديم أردا غولر صفقة ريال مدريد الجديدة

وأعلن ريال مدريد موعد تقديم أردا غولر، حيث سيكون غداً الجمعة 7 يوليو، على أن يُعقد بعدها مؤتمر صحفي بحضور وسائل الإعلام في حضور رئيس الميرنغي فلورنتينو بيريز.

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