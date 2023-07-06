رسمياً.. باريس يضم لاعب ريال مدريد السابق

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن باريس سان جيرمان، تعاقده مع الإسباني ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد السابق، في صفقة انتقال حر.

وكان أسينسيو رحل عن ريال مدريد يونيو الماضي، عقب نهاية عقده مع الميرنغي، واستقراره على عدم التجديد.

ونشر باريس سان جيرمان بيانًا عبر موقعه الرسمي، أعلن خلاله التعاقد مع أسينسيو بعقد يمتد حتى صيف 2026، ليصبح ثاني صفقات البي سي جي في الموسم الجديد، بعد التعاقد مع السلوفاكي ميلان شكرينيار، قادماً من إنتر ميلان، كما أعلن النادي الفرنسي خلال الساعات الماضية تعاقده مع الإسباني لويس إنريكي، لتولي تدريب الفريق خلفًا لكريستوف غالتييه.

وتوج أسينسيو رفقة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 3 مرات، وسجل هدفاً في نهائي نسخة 2017، التي انتصر فيها الريال على يوفنتوس.

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