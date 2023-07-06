بيكيه يوضح.. هل تلقى عروضاً للعب بالسعودية؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف جيرارد بيكيه مدافع برشلونة السابق، حقيقة تلقيه عروضاً من أندية الدوري السعودي، وهو ما تردد في الأيام الماضية، على الرغم من اعتزاله كرة القدم نوفمبر الماضي.

وقال بيكيه في تصريحات نقلتها صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لم يتصلوا بي من السعودية، ولم أكن لأذهب هناك أيضاً".

وتابع: "قلت بالفعل إن نادي حياتي كان برشلونة وعندما أغادر برشلونة سأعتزل، كان الأمر واضحاً بالنسبة لي لأن كرة القدم كانت مرتبطة ببرشلونة، وحقيقة القيام بالأشياء مقابل المال ليست كذلك بالنسبة لي".

وبات بيكيه مشغولاً بمشروع "دوري الملوك" الخاص به، الذي أطلقه قبل بضعة أشهر، بعدما قرر الدخول في عالم الاستثمار.

ويعني "دوري الملوك"، دوري كرة قدم سُباعي إسباني، أنشأه بيكيه بالشراكة مع شخصيات بارزة في كرة القدم، ومنشئي محتوى على الإنترنت.

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