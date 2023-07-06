الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن مواعيد قرعة تصفيات كأس العالم وأمم آسيا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تحديد يوم 27 يوليو الجاري لإجراء قرعة الدورين الأول والثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 بكندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، وكأس آسيا 2027 بالمملكة العربية السعودية، وذلك في مقر الاتحاد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، عند الساعة 2:00 ظهراً بالتوقيت المحلي.



ويشارك 45 منتخباً في تصفيات كأس العالم 2026، حيث ستكون هذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها منافسات الدورين الأول والثاني ضمن تصفيات كأس آسيا.



ومع رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 إلى 48 منتخباً، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعديلات على نظام التصفيات، حيث تمتلك قارة آسيا ثمانية مقاعد ونصف في النهائيات العالمية، ما يعني أن المنتخبات الـ18 صاحبة التصنيف الأدنى من أصل 45 منتخباً، بحسب التصنيف المقبل للاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي سيصدر يوم 20 يوليو الجاري، سوف تستهل مشوار المنافسة من خلال الدور الأول في التصفيات المشتركة، وسيتم توزيعها على 9 مواجهات، بحيث يتقابل كل فريقين في مباراتي ذهاب وإياب يومي 12 و17 أكتوبر 2023.



وتتأهل المنتخبات التسعة التي تحقق الفوز في الدور الأول، للمشاركة في الدور الثاني، كي تنضم إلى 27 منتخباً، بحيث يتواجد 36 منتخباً في الدور الثاني، سيتم توزيعها على 9 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، وذلك خلال الفترة من نوفمبر 2023 وحتى يونيو 2024.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز