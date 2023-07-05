بعد غد الجمعة.."كاف" يحسم الدولتين المضيفتين لأمم أفريقيا 2025 و 2027

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أن مكتبه التنفيذي سوف يعقد إجتماعاً بالعاصمة المغربية الرباط، بعد غد الجمعة، علي هامش بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وذكر كاف عبر موقعه الألكتروني الرسمي، اليوم الأربعاء، أن المكتب التنفيذي سوف يجتمع بالرباط برئاسة الجنوب أفريقي باتريس موتسي، رئيس الاتحاد القاري .

وأضاف: "سيناقش الاجتماع عددا من الأمور الهامة من بينها موقف الدولتين المنظمتين لبطولة أمم أفريقيا نسختي 2025 و2027".

وأوضح كاف أن الجمعية العمومية العادية للاتحاد رقم 45 سوف تنعقد في العاصمة الإيفوارية ياماسوكرو في 13 يوليو الجاري.

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