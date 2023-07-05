موعد سحب قرعة تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تحديد يوم 27 يوليو الجاري لسحب قرعة الدورين الأول والثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا أمم 2027 المقررة في السعودية.

ومن المقرر أن تجرى القرعة في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويشارك 45 منتخباً في تصفيات كأس العالم 2026 التي تقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، حيث ستكون هذه هي المرة الثالثة التي تستخدم فيها منافسات الدورين الأول والثاني ضمن تصفيات كأس أمم آسيا.

ومع رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 إلى 48 منتخباً، للمرة الأولى في تاريخ المونديال، قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعمل تعديلات على نظام التصفيات.

وتمتلك قارة آسيا 8 مقاعد ونصف في النهائيات العالمية، مما يعني أن المنتخبات الـ18 صاحبة التصنيف الأدنى من أصل 45 منتخباً، بحسب التصنيف المقبل للمنتخبات، الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 20 يوليو الجاري، سوف تستهل مشوار المنافسة من خلال الدور الأول في التصفيات المشتركة.

وسيتم تقسيم هذه المنتخبات الـ18 على 9 مواجهات، بحيث يتقابل كل منتخبين في مباراتي ذهاب وإياب يومي 12 و17أكتوبر 2023، وفقا للموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي.

وتتأهل المنتخبات التسعة التي تحقق الفوز في الدور الأول، من أجل المشاركة في الدور الثاني، كي تنضم إلى 27 منتخباً، بحيث يتواجد 36 منتخباً في الدور الثاني، سيتم تقسيمها على 9 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، وذلك خلال الفترة من شهر نوفمبر 2023 ولغاية يونيو 2024.

ويتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني في المجموعات التسع، وتضمن في ذات الوقت الحصول على مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

ويجري سحب قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم خلال عام 2024، حيث سيتم تقسيم المنتخبات الـ18 على ثلاث مجموعات، وتضم كل مجموعة ستة منتخبات،

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين سيتم تحديد المقعدين المتبقيين من خلال الدور الرابع من تصفيات كأس العالم، وفي ذات الوقت سيكون هنالك مقعد تاسع متاح من خلال التأهل إلى الملحق العالمي.

في الجهة المقابلة، فإن المنتخبات الـ18 الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في مجموعاتها خلال الدور الثاني من التصفيات المشتركة، تنتقل للمنافسة في الدور الثالث والنهائي من تصفيات كأس آسيا، وسيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بهذه المرحلة في وقت لاحق.

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