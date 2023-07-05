لويس إنريكي مدرباً لباريس سان جيرمان حتى 2025

المصدر: وكالات

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أعلن نادي باريس سان جرمان بطل فرنسا اليوم الأربعاء تعيين لويس إنريكي، مدرب برشلونة والمنتخب الاسباني السابق، مديرًا فنيًا جديدًا له حتى العام 2025، خلفًا لكريستوف غالتييه الذي انفصل رسميًا عنه في وقت سابق من اليوم.

وقال القطري ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي خلال مؤتمر صحافي "إنها مرحلة جديدة، طريقة جديدة في اللعب، إنه أحد أفضل المدربين في العالم، ليس بفضل ما فاز به ولكن لأسلوبه الهجومي في كرة القدم".

وعن موقف النجم الفرنسي كيليان مبابي، قال ناصر الخليفي: "يجب أن يوقع عقداً جديداً" إذا أراد البقاء مع سان جرمان الموسم المقبل.

وبات إنريكي (53 عامًا) ثامن مدرب في سان جرمان منذ الاستحواذ القطري على النادي عام 2011.

وقال الاسباني "يمكنني أن أضمن لكم أننا سنعمل كفريق"، مؤكدًا أنهم سيسعون "خلف الالقاب" وهو "الهدف المشترك" بين اللاعبين.

وكان المدرب الملقب بـ"لوتشو"، المشهور بشخصيته القوية، متاحًا منذ أن أقيل من منصبه مدربًا لمنتخب إسبانيا في ديسمبر الماضي في أعقاب خروج "لا روخا" من الدور الـ16 لكأس العالم 2022 ضد المغرب بركلات الترجيح.

يخلف الاسباني غالتييه الذي انتُقد بسبب أسلوبه الممل وغادر العاصمة بعد أن حقق لقب الدوري الفرنسي بفارق نقطة عن لنس وفشله قاريًا.

ولدى إنريكي مهمة قيادة سان جرمان الى لقب أول في دوري أبطال أوروبا لا يزال يبحث عنه، وهو قاد برشلونة الى هذا الانجاز عندما حقق الثلاثية عام 2015.

وكان إنريكي خلف إحدى أسوأ ليالي سان جرمان في دوري الابطال، عندما حقق "ريمونتادا" خيالية مع برشلونة وهزم الفريق الفرنسي 6-1 في اياب الدور ثمن النهائي عام 2017 بعد أن دخل سان جرمان المباراة متقدمًا 4-0 ذهابًا.

ويلتقي في العاصمة الفرنسية مجددًا مع البرازيلي نيمار الذي أشرف عليه بين 2014 و2017 في النادي الكاتالوني، كما سيرتقب مصير المهاجم الآخر كيليان مبابي الذي يشكل الحديث الابرز في الميركاتو الصيفي.

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