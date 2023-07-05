باريس يخصص 200 مليون يورو لصفقتين «سوبر»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يسعى باريس سان جيرمان، لتعزيز صفوفه بصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخصص البي سي جي ميزانية قدرها 200 مليون يورو لضم ثنائي هجوم "سوبر" خلال الميركاتو الجاري، بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

وأكدت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يسعى بجنون لضم برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الذي ينتهي عقده مع السيتيسينز بنهاية 2025.

واعترف برناردو قبل أسابيع بأنه لا يعرف ما الذي سيحدث خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مشيراً إلى أنه سيدرس القرار المناسب له سواء بالبقاء مع سيتي أو الرحيل إلى ناد آخر.

ويحلم باريس بالتعاقد أيضاً مع هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي، وسط منافسة شرسة مع بايرن ميونخ الذي يمني نفسه بإنهاء الصفقة خلال الفترة الحالية، لكن ذلك لم يحبط محاولات باريس سان جيرمان، ومازال الفريق الفرنسي يضع هاري كين في اعتباره.

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