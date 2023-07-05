بهدف لم شمل ثنائي ليفربول السابق.. أهلي جدة يستهدف ضم ساديو ماني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يسعى أهلي جدة السعودي لضم النجم السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو.

وقال فابريزيو رومانو أن هناك أندية سعودية تسعى بقوة لضم ماني، ويأتي في مقدمتها أهلي جدة، مشيراً إلى أن النادي السعودي يسعى إلى لم شمل ساديو ماني وروبرتو فيرمينو، بعدما تزامل الثنائي من قبل في صفوف ليفربول.

وكان أهلي جدة أعلن مؤخراً تعاقده مع النجم البرازيلي فيرمينو، ليصبح ثاني صفقات النادي السعودي خلال انتقالات الصيف الحالية، بعدما سبق وضم حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي قادماً من تشيلسي.

يذكر أن هناك تقارير صحفية كشفت مؤخراً أن بايرن ميونخ استقر على رحيل ماني، بعدما فشل في إثبات نفسه خلال موسمه الأول مع البافاري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز