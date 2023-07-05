رقم (7).. ماونت يحصل على قميص رونالدو ويعلق على انتقاله إلى اليونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف مانشستر يونايتد عن رقم القميص الخاص بلاعبه الجديد ماسون ماونت القادم من تشيلسي.

وسيرتدي ماونت القميص رقم 7 مع اليونايتد، وهو الرقم الذي ارتبط بعدد من الأساطير داخل قلعة الشياطين الحمر، حيث ارتداه من قبل إيريك كانتونا وديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو.

ويعد رونالدو آخر من ارتدى رقم 7 مع اليونايتد، قبل أن يغادر أواخر العام الماضي، ويبقى الرقم شاغراً.

وكان مانشستر يونايتد أعلن تعاقده مع ماونت حتى صيف 2028، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، مقابل ما يقرب من 60 مليون جنيه إسترليني، ليصبح اللاعب الإنجليزي أولى صفقات الشياطين الحمر للموسم الجديد، بعدما قضى 18 عامًا بمختلف المراحل السنية لفرق تشيلسي.

أول تعليق من ماونت بعد انضمامه لمانشستر يونايتد

وقال ماونت عن انضمامه إلى مانشستر يونايتد: "ليس من السهل ترك النادي الذي نشأت فيه، لكن اليونايتد مرحلة جديدة للتحدي في مسيرتي".

وتابع: "لعبت ضد اليونايتد، وأعرف مدى قوة الفريق، لا أطيق الانتظار لأكون جزء من الفريق وأحقق البطولات الكبرى، الجميع يمكنه أن يرى الخطوات الكبيرة للفريق التي خطاها تحت قيادة إيريك تن هاغ، بعدما التقيت بالمدرب الهولندي وناقشت خططه، فأنا مستعد للعمل الشاق هنا".

وأتم ماونت تصريحاته، قائلاً: "أنا طموح للغاية، أعرف كم هو رائع أن تفوز بألقاب كبرى وما يتطلبه الأمر، سأبذل كل جهدي لتجربة ذلك مرة أخرى في مانشستر يونايتد".

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