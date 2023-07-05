باريس سان جيرمان يعلن رحيل غالتييه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصدر باريس سان جيرمان بيانًا رسميًا، أعلن فيه رحيل مدربه كريستوف غالتييه من منصبه كمدير فني للفريق الفرنسي.

وقال باريس في بيانه: "في نهاية موسم 2023/2022 قرر كل من باريس سان جيرمان وكريستوف غالتييه، إنهاء العقد المبرم بين الطرفين، النادي يتقدم بالشكر له، وكذلك مساعديه تييري أوليكسياك وجواو ساكرامنتو، على الاحتراف والالتزام الذي أظهروه طوال الموسم، ويتمنى لهم كل التوفيق لبقية حياتهم المهنية".

وتولي غالتييه تدريب باريس سان جيرمان صيف 2022، خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، ونجح في التتويج مع باريس بلقب الدوري الفرنسي، وكأس السوبر المحلي.

يذكر أن هناك تقارير صحفية أكدت أن باريس توصل لاتفاق مع الإسباني لويس إنريكي لتولي تدريب البي سي جي، خلفاً لغالتييه.

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