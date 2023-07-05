القيمة التسويقية.. الدوري الإنجليزي في الصدارة ومانشستر سيتي أغلى الأندية

المصدر: البيان

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واصل الدوري الإنجليزي، تربعه على صدارة قائمة أعلى بطولات الدوري المحلية في العالم من حيث القيمة التسويقية لفرقه، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ في القيم التسويقية للاعبي وفرق المسابقة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أحدث تقييم أصدره موقع "ترانسفير ماركت" العالمي لإحصائيات وأرقام اللاعبين والفرق، أن الدوري الإنجليزي يغرد منفرداً على صدارة القائمة وبفارق هائل عن أقرب منافسيه، وهما الدوري الإسباني والإيطالي.

وتبلغ القيمة التسويقية الإجمالية الحالية لفرق الدوري الإنجليزي 10.12 مليار يورو، وهو ما يزيد على إجمالي القيمة التسويقية الحالية لفرق بطولتي الدوري الإسباني والإيطالي مجتمعين، حيث تبلغ القيمة التسويقية للدوري الإسباني 4.73 مليار يورو مقابل 4.57 مليار يورو للدوري الإيطالي.

ويأتي الدوري الألماني في المرتبة الرابعة بقيمة تسويقية تبلغ 4.01 مليار يورو، ويليه الدوري الفرنسي بقيمة تسويقية تبلغ 3.33 مليار يورو.

وتستحوذ فرق الدوري الإنجليزي على 6 من المراكز الـ 10 الأولى في قائمة أعلى الفرق من حيث القيمة التسويقية على مستوى العالم، ويتصدر مانشستر سيتي القائمة حالياً بقيمة تسويقية تبلغ 1.19 مليار يورو مقابل 1.09 مليار يورو لأرسنال الإنجليزي، ليكونا الوحيدين اللذين تتخطى القيمة التسويقية لكل منهما المليار يورو.

ويأتي ريال مدريد الإسباني ثالثا بقيمة تسويقية تبلغ 975.5 مليون يورو، ويليه تشيلسي الإنجليزي (951.7 مليون يورو) ثم بايرن ميونخ الألماني (939.5 مليون يورو).

ويستحوذ باريس سان جيرمان الفرنسي (870.6 مليون يورو) وبرشلونة الإسباني (860 مليون يورو) على المركزين السادس والسابع في القائمة على الترتيب، ثم يواصل ليفربول (848.8 مليون يورو) ومانشستر يونايتد (773.8 مليون يورو) وتوتنهام (755.3 مليون يورو) السيطرة الإنجليزية على المراكز الأولى في القائمة باحتلال المراكز من الثامن إلى العاشر على الترتيب.

ويحتل نابولي المركز الـ 11 بقيمة تسويقية تبلغ 623.75 مليون يورو ليكون صاحب المركز الأول للفرق الإيطالية في القائمة.

وساهم الأداء المميز لمانشستر سيتي وأرسنال في الموسم الماضي، وتعاقد مانشستر سيتي مع النرويجي الشاب إيرلنج هالاند والمستوى المتميز له وللإنجليزي الشاب بوكايو ساكا في صفوف أرسنال في ارتفاع القيمة التسويقية لكليهما.

وكان فوز مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) سببا أيضا في تربعه بجدارة على رأس قائمة أعلى أندية العالم من حيث القيمة تسويقية.

وساهمت الصفقات العديدة التي أبرمها تشيلسي في صيف 2022 وشتاء 2023 في احتلاله المركز الرابع بالقائمة على الرغم من خروجه صفر اليدين من جميع البطولات في الموسم الماضي، وتراجع ترتيبه بشكل ملحوظ في جدول الدوري الإنجليزي.

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