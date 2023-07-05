بايرن ميونخ يجمع هاري كين وتوخيل في لندن

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

جمع لقاء بين هاري كين هدّاف توتنهام الإنجليزي وتوماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، في منزل اللاعب بالعاصمة البريطانية لندن للتحدث عن إمكانية انتقاله إلى صفوف البافاري.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن هاري كين أبلغ توخيل برغبته في اللعب للبايرن، مؤكداً للمدرب إنه سيسعده التتويج بدوري أبطال أوروبا مع البافاري.

وتتزامن زيارة توخيل لمنزل كين مع مساعي إدارة البايرن لتقديم عرضٍ ثانٍ لتوتنهام أعلى من الناحية المادية، للحصول على خدمات النجم الإنجليزي.

وكان بايرن ميونخ قدم عرضاً بالفعل لتوتنهام للحصول على خدمات هاري كين بقيمة 60.2 مليون جنيه أسترليني، بخلاف الإضافات، وجاء الرد بالرفض من جانب النادي الإنجليزي، الذي يرتبط معه ابن الـ 29 عامًا بعقدٍ ممتدٍ حتى يونيو 2024.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز