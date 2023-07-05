الاتحاد البرازيلي يعلن اتفاقه مع أنشيلوتي على قيادة السامبا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، توصله لاتفاق مع الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، لتولي القيادة الفنية لمنتخب البرازيل.

وقال إدينالدو رودريغيز رئيس الاتحاد البرازيلي أنه تم الاتفاق مع أنشيلوتي على قيادة البرازيل بداية من العام المقبل 2024، فيما يستمر المدرب الإيطالي خلال الموسم المقبل مع الميرنغي بشكل طبيعي.

وقال رئيس الاتحاد البرازيلي في تصريحاته أثناء الإعلان عن مدرب البرازيل المؤقت فرناندو دينيز: "دينيز سيكون المدرب المؤقت لمنتخب البرازيل، هو مدرب رائع، وأسلوبه يشبه كثيراً طريقة لعب أنشيلوتي الذي سيتولى قيادة المنتخب قبل أيام من كوبا أمريكا 2024".

وتنطلق منافسات كوبا أمريكا 2024 يوم 20 يونيو من نفس العام في الولايات المتحدة، بتنظيم مشترك بين كونكاكاف وأمريكا الجنوبية.

يذكر أن عقد أنشيلوتي ينتهي مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل 2024/2023.

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